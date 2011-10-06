Милиция требует выдать автора ролика о смерти одесского убийцы?

Сотрудники милиции разыскивают среди студентов Одесской юридической академии автора видеоролика, проживающего в общежитии рядом с частной гостиницей «Особняк», который снял и разместил в сети Интернет расстрел снайперами силовых структур главаря бандгруппы Аслана Дикаева, бросившего автомат и желавшего сдаться правоохранителям.

Как сообщают некоторые СМИ, в частности ИА «Репортер», «Сегодня», студенты информируют журналистов, что на их «вовсю давят милиционеры», не желая огласки того, что жильцов студенческого общежития «не эвакуировали во время штурма», а также разыскивают «того, кто сделал видеоролик» с помощью мобильника из окна общежития, попавший в Интернет. Но автора ролика, ставшего вместе с другими жильцами свидетелем убийства А.Дикаева, никто не выдает.

По рассказам очевидцев, «человек с автоматом перепрыгнул через забор отеля во двор общежития, побежал в нашу сторону и нарвался на засаду: во дворе лежали два милиционера с «калашами».

«Они тут же открыли стрельбу и ранили его. Он упал, отбросив в сторону автомат, и начал что-то громко кричать. Но через пару минут автоматчики добили его несколькими выстрелами…», - цитирует студентов «Сегодня».

В свою очередь начальник Одесского областного УВД Михаил ЯЦКОВ сказал, что скандальный ролик «недостоверен», поскольку «никто не мог снять видео со сценой попытки прорыва бандита из отеля, тем более студенты».

Впрочем, в интервью «Сегодня» М.ЯЦКОВ не стал отрицать того, что преступник убит не в гостинице: «Действительно, Дикаев пытался прорваться из окружения, перепрыгнув во двор общежития и открыв огонь по нашим сотрудникам. Те начали стрелять в ответ. Однако то, что Дикаев якобы кричал, что сдается, неправда…».

Начальник облУВД также сообщил, что будет компенсирован за счет государства ущерб владельцам прошитых пулями автомобилей, припаркованных накануне рядом с гостиницей.

Между тем некоторые силовики, как сообщает «Комсомольская правда в Украине», уже признали, что во время инструктажа перед штурмом чеченских бандитов им был дан приказ: живых не брать.

В частности, боец «Сокола» Олег сказал в беседе с журналистом, что видел, как А.Дикаев «какое-то время на бегу отстреливался, а потом выронил автомат. Кто-то говорит, что, оставшись без оружия, он закричал: "Сдаюсь!" и попытался поднять руки вверх. Но я такого не слышал. Знаю, что после того, как снайперы ему перебили ноги и он упал, было короткое обсуждение в эфире, что с ним делать дальше. Через минуты полторы прошла команда о ликвидации, и снайперы начали работать. С сообщником Дикаева - Хасаном Хадисовым - тоже церемониться не стали. Именно по нему палили заснятые журналистами гранатометчики».

Как сообщал УНИАН, в Одесской области в ночь на 30 сентября при задержании преступников в перестрелке погибли двое правоохранителей, еще четверо были ранены. Однако стрелявшие злоумышленники скрылись с места происшествия.

1 октября их местонахождение было установлено, и в Одессе началась спецоперация по задержанию, в ходе которой милиционеры ликвидировали 2 подозреваемых, третьему удалось скрыться.

Сегодня, 5 октября, фракция «БЮТ-Батьківщина» выдвинула требования Президенту Украины о проведении срочного заседания Совета национальной безопасности и обороны относительно обстоятельств проведения в Одессе спецоперации по задержанию преступной группировки.

Кроме того, фракция требует, чтобы министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ и председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ написали заявления об отставке на период проведения проверки, которая должна показать, насколько адекватно действовали представители правоохранительных органов, ставя под угрозу мирных одесситов.