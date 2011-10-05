В Украину контрабандой везли 400 воробьев
12:39, 05 октября 2011Общество
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Груз отправили обратным рейсом
В аэропорту Симферополя сотрудники управления экологического контроля и ветеринарной службы задержали 382 декоративных воробья, которых контрабандисты пытались ввезти из Узбекистана в Украину.
Об этом УНИАН сообщили в Республиканском комитете по охране окружающей природной среды.
Птиц доставили в Крым рейсом «Ташкент-Симферополь». Затем воробьев планировали перевести в Киев.
Документов, подтверждающих законность приобретения пернатых, инспекторы не нашли.
Также отсутствовало разрешение на перемещение через границу новых для Украины видов воробьев.
«Пернатый груз отправлен обратным рейсом в Узбекистан», - говорится в пресс-релизе.
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