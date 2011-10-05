В Белой Церкви 12 мужчин жестоко избили битами двух милиционеров

В Белой Церкви на Киевщине при попытке задержания грабителей два милиционера были избиты двенадцатью пособниками преступников.

Сначала в селе Ивановка Ставищаського района Киевской области несколько жителей Закарпатской области ограбили предпринимателя из Херсона. По словам пострадавшего, у него отобрали 200 тыс. гривен, пишет "Сегодня".

Обратившись в милицию, мужчина рассказал, что на Киевщину приехал по делам, а своих нападающих знал по работе. Заинтересованный в сотрудничестве бизнесмен подсказал правоохранителям места возможного появления и пребывания злоумышленников.

Милиционеры Ставищанского и Белоцерковского отделения вскоре задержали подозреваемых. Одного заметили и задержали в Белоцерковской многоэтажке. Других соучастников остались ждать в подъезде двое оперативников. Впрочем, через некоторое время к дому подъехали автомобили с двенадцатью мужчинами, которые напали на правоохранителей с кулаками и бейсбольными битами.

Во время драки одному из милиционеров, сломали руку. Имея боевое огнестрельное оружие правоохранители его не применили, учитывая большое количество людей, которые стали случайными свидетелями происшествия.

В подкрепление коллегам прибыла патрульно-постовая служба. Впрочем, задержать удалось лишь шестерых злоумышленников, у которых изъяли металлические прутья и бейсбольные биты, другие скрылись.

Беглецов и подозреваемых в разбое разыскивают. Относительно вышеупомянутого преступления проводится проверка.

29 сентября в Киеве мужчина во время ссоры зарезал своего товарища - подполковника элитного спецподразделения "Титан".

ТСН