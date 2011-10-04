Прокуратура объяснила, зачем людей в Макеевугле запугивали «Беркутом»

Сегодня в г. Макеевка Донецкой области в ходе расследования уголовного дела по факту незаконного списания угля структурными подразделениями ГП «Макеевуголь» Донецкая областная прокуратура привлекла спецподразделения «Беркут» для изъятия необходимых документов из административного здания предприятия.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Донецкой областной прокуратуры Яна СОБОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, в настоящее время следственным отделом прокуратуры Донецкой области расследуется уголовное дело по факту незаконного списания угля структурными подразделениями ГП «Макеевуголь». В ходе следствия возникла необходимость в получении ряда оригиналов документов, находящихся в госпредприятии. Необходимые бумаги сотрудниками «Макеевуголь» были выданы следователю добровольно, общественный порядок и нормальный режим работы предприятия не нарушен.

Я.СОБОЛЕВСКАЯ подтвердила, что при изъятии документов в ГП «Макеевуголь», действительно, «спецподразделение «Беркут» привлекалось прокуратурой области для пресечения возможных нарушений общественного порядка». Но, по ее словам, «все обошлось без нарушений и около 15.00 процедура изъятия была закончена, все необходимые документы были уже на руках у работников прокуратуры».

Руководитель пресс-службы заверила, что по окончании следственных действий прокуратура области опубликует всю необходимую информацию по данному уголовному делу.

В свою очередь, в пресс-службе ГП «Макеевугль» рассказали, что сегодня бойцы «Беркута» в полной экипировке и с оружием в руках с 12.00 заблокировали все семь этажей административного здания предприятия и проводили обыск в кабинетах. Также в «Макеевугле» отметили, что около 150 работников, находящихся в здании госпредприятия, были вынуждены оставаться в своих кабинетах, потому что всем было запрещено выходить даже во время обеденного перерыва.