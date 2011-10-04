В Ахтырке установили памятник гусарам

В Ахтырке Сумской области торжественно открыли памятник воинам Ахтырского 12-го гусарского полка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ахтырского городского совета, город и до сих пор разделен не на современные микрорайоны, а на старинные казацко-гусарские сотни, но пока на его улицах не было ни одного упоминания об этих воинах. Исправить несправедливость решила общественная организация «Историко-краеведческий клуб «Ахтырские гусары», где и возникла идея создания казацко-гусарской аллеи, установления памятного знака и кованого указателя.

«Я, как и каждый ахтырчанин, горжусь нашей воинской славой. Считаю, что потомки должны уважать историю своей земли, знать героев, которые завоевывали славу в боях за Родину. Быть в стороне, когда земляки положили начало такому доброму делу, я не мог. Многие славные имена связаны с Ахтыркой. Это и Лермонтов, Алябьев и многие другие. И все же самый известный кормчий ахтырских воинов – легендарный полковник-поэт Денис Давыдов», - отметил во время торжеств депутат Сумского областного совета Александр ЕРМАК.