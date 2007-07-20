Украинцев, которые едут за границу, обяжут сообщать о своем местожительстве

Граждане Украины, которые будут пересекать границу с 1 августа по 27 сентября, обязаны вносить в карточки временного учета ведомости о своем местожительстве.

Как сообщает радио Deutsche Welle, такая норма предусмотрена изменениями к Закону “О выборах народных депутатов Украины”.

Предусматривается, что на протяжении двух месяцев пограничники будут собирать от лиц, которые пересекают границу, сведения о паспортных данных и местожительстве. Следовательно, за три дня до выборов эту информацию будут передавать в избирательные комиссии, которые будут принимать решение об исключении лиц, находящихся за пределами Украины, из списка избирателей.

Впрочем, как сообщает радио со ссылкой на экспертов, это может привести к недоразумениям во время выборов. “Ведь избиратели могут вернуться на родину после того, как контроль за миграцией будет снят, а их имя уже вычеркнут из списков. Те, кто часто ездят за границу, тоже сетуют: им всякий раз придется заполнять эти карточки, что может привести к очередям. Непонятно и то, говорят пограничники, какую ответственность будут нести те, кто откажется заполнять карточки”, - сообщает Deutsche Welle.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 1 июня приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» и некоторые другие законодательные акты Украины» (относительно порядка проведения внеочередных выборов в Верховную Раду и замещения народных депутатов, полномочия которых были досрочно прекращены). В этот же день закон подписал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.