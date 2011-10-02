Самого молодого мэра Украины посадили на 5 лет

Феодосийский горсуд приговорил к пяти годам лишения свободы 23-летнего мэра курортного поселка Орджоникидзе (Крым) Максима Дубинина.

Этот приговор самый молодой мэр страны получил за взятку в 50 тыс. грн.

Сообщников Дубинина - заместителя поселкового головы Станислава Бовшика и депутата Бориса Кузнецова - приговорили к пяти годам условно. Все трое лишены права занимать организационно-распорядительные должности сроком на два года.

Поселковый голова Орджоникидзе вместе с заместителем были задержаны в феврале при получении части взятки в размере 35 тыс. грн.

Деньги чиновники вымогали за продление договора аренды нежилых помещений. Изначально речь шла о 100 тыс. грн, но один из потерпевших в суде отказался от своих претензий. В итоге суд исключил этот эпизод из рассмотрения дела.

Напомним, Максим Дубинин победил на местных выборах в октябре прошлого года при поддержке Коммунистической партии Украины.

Gazeta.ua