В Тернополе начался фестиваль пива

В Тернополе начался праздник пива «Октобер фест 2011».

Как сообщили УНИАН в торгово-развлекательном центре «Подоляны», которое организовало мероприятие, на празднике пива будет представлено напитки местного ОАО «Опилля», Микулинецкого ОАО «Бровар», а также торговых марок «Оболонь» и «Славутич».

Во время фестиваля его гостей ждет немало конкурсов и призов, связанных с пивом.

Завершится фестиваль концертной программой. Его хидлайнером станет группа Скай.

Как отметили организаторы, фестиваль пива в Тернополе проводится впервые.