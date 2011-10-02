В Тернополе начался фестиваль пива
16:46, 02 октября 2011Общество
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Хедлайнер концертной программы - Скай
В Тернополе начался праздник пива «Октобер фест 2011».
Как сообщили УНИАН в торгово-развлекательном центре «Подоляны», которое организовало мероприятие, на празднике пива будет представлено напитки местного ОАО «Опилля», Микулинецкого ОАО «Бровар», а также торговых марок «Оболонь» и «Славутич».
Во время фестиваля его гостей ждет немало конкурсов и призов, связанных с пивом.
Завершится фестиваль концертной программой. Его хидлайнером станет группа Скай.
Как отметили организаторы, фестиваль пива в Тернополе проводится впервые.
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