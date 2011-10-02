Украина открыла крупные месторождения сланцевого газа

Украина открыла в приграничных с Молдовой территориях крупные месторождения сланцевого газа, добыча которого может вестись и на территории соседней страны. Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в Минэкономики страны, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко в ходе встречи в Киеве с вице-премьером, министром экономики Молдовы Валерием Лазэром.

Украинский министр заявил о готовности предоставить Молдове информацию и экспертизу в области добычи сланцевого газа.

В.Лазэр и Ю.Бойко обсудили реализацию совместных проектов в энергетической сфере, ход совместных действий в процессе присоединения к ENTSO-E (Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии) и Энергетическому сообществу. Ю.Бойко, в свою очередь, проинформировал о ходе реорганизации газовой сферы на Украине и о проведении переговоров с российским поставщиком газа ОАО "Газпром".

Кроме того, стороны коснулись предстоящего заседания министерского совета Энергетического сообщества, которое пройдет на будущей неделе в Кишиневе и будет посвящено присоединению Молдавии и Украины к социальному меморандуму энергетического сообщества, а также третьему энергетическому пакету Европейского союза.