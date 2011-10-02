На Ивано-Франковщине новый прокурор

Прокурором Ивано-Франковской области назначен Александр КАЛИФИЦКИЙ, который сменил на этой должности Николая ГОШОВСКОГО.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковской областной прокуратуры.

Представил нового прокурора Прикарпатья заместитель генерального прокурора Григорий СЕРЕДА.

Справка УНИАН. А.КАЛИФИЦКИЙ до этого назначения работал в Главном управлении по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры.

Н.ГОШОВСКИЙ, который возглавлял прокуратуру Ивано-Франковской области с 2005 года, назначен первым заместителем начальника Главного управления надзора за соблюдением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия Генпрокуратуры Украины.