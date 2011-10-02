В инъязе открыли Центр венгерского языка

В ближайшие годы в Киевском национальном лингвистическом университете планируется подготовка специалистов по тайскому, индонезийскому, словацкому, эстонскому и польскому языкам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил ректор КНЛУ Роман ВАСЬКО на первом заседании Наблюдательного совета этого университета.

Он отметил, что в ближайшее время в университете планируется углубить изучение китайского языка. По его словам, посол Китайской Народной Республики в Украине «предложил открыть филиал Института Конфуция».

Р.ВАСЬКО также отметил, что главными задачами вуза на ближайшую перспективу является укрепление материально-технической базы, в частности, обеспечение университета современными телекоммуникационными и информационными технологиями, создание центров стран, язык которых изучается в университете, модернизация библиотеки, в частности ее компьютеризация. Он выразил надежду, что Наблюдательный совет будет помогать в решении этих вопросов.

После заседания Наблюдательного совета его члены и журналисты побывали на открытии Центра венгерского языка и культуры в КНЛУ. Средства на его создание выделили, в частности, директор Международного фонда TRAXYS Имре ПАК и бизнесмен Алекс РОВТ. Посол Венгрии в Украине Михай БАЕР высоко оценил то, что и в Киеве теперь есть высшее учебное заведение, где изучается венгерский язык. Сегодня в группе, которая изучает венгерский язык, 21 студент.

Справка УНИАН. В КНЛУ создан Наблюдательный совет в соответствии с приказом Министерства образования и науки, молодежи и спорта от 31 мая 2011 года. В его состав вошли народные депутаты Екатерина САМОЙЛИК (КПУ), Тариэл ВАСАДЗЕ, Юрий ИВАНЮЩЕНКО (Партия регионов). Возглавил Наблюдательный совет руководитель Аппарата Верховной Рады Украины, профессор Валентин ЗАЙЧУК.

Кроме того, в этот совет вошли, в частности, министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО, первый заместитель министра образования и науки, молодежи и спорта Евгений СУЛИМА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Владимир ХАНДОГИЙ, писатель Андрей КУРКОВ.