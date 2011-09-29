К иску Яценюка против НБУ присоединились 107 банков

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску лидера партии «Фронт Змін», народного депутата Арсения ЯЦЕНЮКА относительно отмены постановления Национального банка Украины о паспортизации валютно-обменных операций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Фронта Змін", предварительное судебное заседание по делу назначено на 20 октября. Будет рассматривать дело председательствующий судья Е.АБЛОВ.

Суд также обязал Нацбанк до 13 октября опубликовать объявление об обжаловании постановления НБУ №278, которым установлено, что валютно-обменные операции осуществляются только при условии предъявления паспорта.

К делу на стороне А.ЯЦЕНЮКА присоединяется Ассоциация украинских банков, которая представляет интересы 107 банков. В ходатайстве о привлечении АУБ к делу отмечается, что новые правила проведения валютно-обменных операций обязательны для исполнения банками, поэтому решение по данному делу может непосредственно повлиять на их права и обязанности.

Суд отказался останавливать действие постановления Нацбанка о паспортизации валютно-обменных операций до завершения рассмотрения дела и принятия решения. Он мотивировал это решение недостаточностью доказательств того, что постановление НБУ несет очевидный вред правам, свободам и интересам граждан Украины.

Лидер «Фронта Змін» обжаловал это решение в Киевском апелляционном административном суде.

Пресс-служба партии напоминает, что А.ЯЦЕНЮК подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием признать противоправным и отменить постановление Нацбанка Украины от 11 августа №278 об осуществлении валютно-обменных операций при условии предъявления документа, удостоверяющего личность. А.ЯЦЕНЮК отмечает, что сбор, хранение, использование и распространение информации о физическом лице, в том числе конфиденциальной информации о физическом лице, осуществляется исключительно на основании закона. Вместе с тем, постановление НБУ №278 не является законом, а НБУ не имеет права требовать от банков выполнения операций и других действий, не предусмотренных законами Украины. Постановление грубо нарушает права граждан Украины и должно быть отменено в судебном порядке, считает А.ЯЦЕНЮК.

Справка УНИАН. Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютно-обменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн. при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций сверх указанной суммы работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, местожительство (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).