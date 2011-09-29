К журналистам попал президентский закон "Об общественном телевидении"

На создаваемом общественном ТВ предлагается транслировать коммерческую рекламу, 20% его эфира будет отдано под государственный заказ и на протяжении 10 лет Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) будет финансироваться из госбюджета.

Как пишет газета «Коммерсант», таковы основные положения законопроекта "Об общественном телевидении и радиовещании", доработанного Администрацией Президента с учетом пожеланий представителей Совета Европы.

Газета напоминает, что проект закона "Об общественном телевидении и радиовещании" был обнародован Госкомитетом телевидения и радиовещания на заседании Кабинета министров 9 июня. На базе Национальной телекомпании Украины (НТКУ) и Государственной телерадиокомпании (ГТРК) "Культура" за четыре года планировалось создать два теле- и два радиоканала. Первые четыре года работу НОТУ предполагалось финансировать из бюджета, после чего ожидалось получение средств от абонентской платы, продажи собственной теле- и радиопродукции, а также благотворительных взносов. Контролировать работу НОТУ должен был наблюдательный совет из 14 представителей общественных организаций. В Кабмине внесли в документ правки – предложили установить 20-процентную квоту на госзаказ и дополнить набсовет НОТУ семью представителями правительства.

6 сентября рабочая группа гуманитарного совета при президенте согласовала положения об общественном вещании c консультантом по вопросам деятельности СМИ и медиаправа Совета Европы Ив САЛОМОН. Законопроект, доработанный в Администрации Президента и содержащий правки рабочей группы, а также пожелания международных экспертов были направлены Президенту. Копия документа вчера оказалась в распоряжении «Коммерсанта». Как отмечает газета, в проекте закона сохранились не только ключевые предложения Госкомтелерадио, но и правка Кабмина о сохранении госзаказа на уровне 20%. Кроме того, работу НОТУ предлагается финансировать из бюджета на протяжении не четырех, а десяти лет. Предлагается также сократить количество представителей Кабмина в набсовете с семи до трех и разрешить размещение коммерческой рекламы. Среди принципов работы НОТУ, помимо прочего, появились "подотчетность и подконтрольность обществу", "диверсификация источников финансирования" и "соблюдение высоких стандартов журналистской деятельности". Глава рабочей группы по общественным коммуникациям гуманитарного совета при президенте Валерий БЕБИК сообщил "Ъ", что после "вычитки юридическим департаментом президент Виктор ЯНУКОВИЧ внесет законопроект в Верховную Раду". По его словам, в документе уже не появится существенных изменений.

В.БЕБИК уточнил, что НОТУ будет отличаться от НТКУ принципами управления: "Набсовет будет формироваться не распоряжениями Кабмина, а комиссией при Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания. Набсовет будет назначать руководителей и определять редакционную политику". По его словам, появление рекламы в эфире НОТУ допускается для снижения доли бюджетного финансирования.

Вместе с тем эксперты считают, что реклама отрицательно скажется на редакционной политике НОТУ. "По содержанию это должен быть не развлекательный, а информационно-образовательный канал! С появлением рекламы общественное телевидение начнет зависеть от тех, кто за нее платит, – от бизнесменов и политиков – и станет обычной развлекательной жвачкой", – заявил "Ъ" бывший президент НТКУ, заместитель председателя парламентской фракции "Наша Украина-Народная Самооборона" Тарас СТЕЦЬКИВ, занимавшийся созданием общественного телевидения в 2005 году. Он назвал недопустимым размещение 20% госзаказа в эфире НОТУ: "Функции власти – управлять страной, а не пытаться повлиять на аудиторию через эфир общественного телевидения".

В Институте массовой информации опасаются, что 10-летнее бюджетное финансирование "сделает НОТУ государственным телевидением". "Если в законе не прописан объем финансирования, например, как в Грузии –1% от ВВП, то выделяемые суммы будут зависеть от личной благосклонности премьер-министра, министра финансов и прочих VIP-персон", – подчеркнула исполнительный директор института Виктория СЮМАР. По ее словам, финансировать НОТУ следует путем введения абонентской платы: "При покупке пакета телеканалов у кабельного оператора зритель должен выбирать – будет он подключать себе общественное телевидение и готов ли платить за него".