У полтавских прокуроров нашлась работа для священника

В Полтаве уже третий руководитель областного Управления защиты прав потребителей задержан за взятку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время сессии Полтавского областного совета сообщил прокурор области Андрей МИРОНОВ.

По его словам, на днях исполняющий обязанности начальника Управления защиты прав потребителей задержан «на горячем» при получении взятки.

Подробности дела прокурор раскрывать не стал, отшутившись, что «надо в том управлении уже святых отцов просить помещение освящать»

Как сообщалось, аналогичное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины возбуждено в мае против исполняющего обязанности начальника Управления по делам защиты прав потребителей в области за взятку в 16 тыс. грн. (за неприменение к субъекту предпринимательской деятельности штрафных санкций).

Предыдущую начальницу Управления по защите прав потребителей также задержали за взятку в 3 тыс. грн.