Закон о пластиковых паспортах подорвет отмену виз для Украины

Региональное представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Киеве отмечает, что Закон Украины „О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины” является шагом назад от европейских стандартов.

Как сообщили УНИАН в Представительстве, ключевые положения закона не отвечают европейским и международным стандартам, поскольку вводят дискриминационные нормы, ставящие в трудное положение и маргинализирующие беженцев в Украине.

«Закон также сводит на нет последние позитивные законодательные шаги и подрывает усилия, направленные на соответствие требованиям Плана действий по либерализации визового режима с Европейским Союзом», - отмечают в УВКБ ООН.

УВКБ ООН выражает сожаление по поводу факта принятия закона, поскольку считает, что определенные положения этого документа аннулируют важные нормы, заложенные в недавно принятом законе, который регулирует статус беженцев („О беженцах и лицах, которые нуждаются в дополнительной или временной защите”), а также противоречат ключевым международным стандартам.

«Если этот законопроект подпишет Президент – сокращение срока действия документов беженцев только до 6 месяцев не только создаст неэффективную систему и пространство для коррупции, но и прямо ударит по способности беженцев обеспечивать самих себя, усилив их зависимость от правительства или международной помощи. Частые продления срока действия Удостоверения беженца также будут означать беспрестанный рост расходов беженцев на эту процедуру и дополнительную административную нагрузку на сотрудников исполнительных органов власти в сфере предоставления убежища», - отмечают в международной организации.

УВКБ ООН надеется, что законопроект „О документах, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины”, будут исправлены до того момента, когда он наберет силу закона.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О документах, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины".

Закон регулирует правоотношения, связанные с установлением единой формы и порядка изготовления, выдачи, обмена, продления срока действия, пересылки, исключения, в частности временного возвращения государству, признанием недействительными и уничтожением документов, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или его специальный статус, и гарантирует реализацию конституционных прав граждан на свободу передвижения, свободный выбор местожительства в Украине, а также права и обязанности лиц, на имя которых выданы такие документы.

Законом установлено, что биометрические данные включаются в документы исключительно в случаях, установленных данным законом. Объем таких данных, а также технические требования к форме носителя биометрической информации устанавливаются Кабинетом министров Украины в соответствии с документами Международной организации гражданской авиации (ICAO), если другое не предусмотрено данным законом.

Также законом установлено, что информация, которая отмечается в документах и подлежит автоматизированной обработке, сохраняется в формате, который позволяет идентифицировать личность, которой выданы эти документы в порядке, установленном законодательством, не дольше, чем это необходимо для цели, с которой такие данные сохраняются.