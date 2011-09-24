В Хмельницкой области сотрудники УБОП и СБУ задержали продавца тротила.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудница отдела связей с общественностью УМВД в области Юлия ГРИНЬ.

По ее словам, подозреваемый занимался сбором металлолома - остатков боеприпасов.

“В местном лесном массиве поселка Ярмолинцы в годы Великой Отечественной войны были расположены немецкие склады с боеприпасами, которые затем обезвредили. В какое-то момент мужчина решил, что заработка от пустых артиллерийских гильз маловато, поэтому, находя настоящие боевые снаряды, изымал из них тротил с целью дальнейшей продажи”, - рассказала Ю.ГРИНЬ.

На месте, где подозреваемый проводил раскопки, сотрудники МЧС выявили почти 300 артиллерийских и авиационных снарядов, которые постепенно обезвредят.

В настоящее время правоохранители выясняют, кому мужчина сбывал взрывчатое вещество.

Относительно подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ему угрожает до 5 лет лишения свободы.