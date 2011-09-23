Студенты кричали в центре Киева: Вы нам - коррупцию, мы вам - революцию!

Студенты провели в центре Киева марш протеста против политики министра образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА, несмотря на то, что бойцы спецподразделения «Беркут» незаконно препятствовали им.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член правления Украинского Хельсинского союза Владимир ЧЕМЕРИС.

По его словам, во время проведения участниками форума “Другая сторона образования” акции протеста вблизи Михайловской площади бойцы “Беркута” незаконно взяли группу студентов в “кольцо” и на протяжении длительного времени не выпускали их.

Как заявили другие участники марша, их «освободила» группа народных депутатов, среди которых были Андрей ПАРУБИЙ и Леся ОРОБЕЦ.

“Когда нас окружили, мы простояли час или больше, но мы не хотели расходиться. Мы знаем, за что мы стоим, – и оно того стоит. Нам помогли несколько нардепов, которым удалось договориться с представителями силовых структур”, – рассказал участник форума Михаил КАМЕНЕВ.

Под присмотром «Беркута» студенты шли с Михайловской до Европейской площади, скандируя "Вы нам - коррупцию, мы вам - революцию!"

Также, по словам В.ЧЕМЕРИСА, организаторы марша собираются подать обращение в прокуратуре по статье 340 Уголовного кодекса Украины (“Незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций”).

Как сообщал УНИАН, около 150 студентов, планировавших провести протестное шествие в знак несогласия с политикой Д.ТАБАЧНИКА, сегодня были заблокированы бойцами спецподразделения милиции «Беркут».

В профсоюзе "Прямое Действие", которое организовало марш, сообщили, что это мероприятие было запланировано как одно из мероприятий контр-форума "Другая сторона образования" 22-23 сентября, приуроченного к форуму министров образования стран Европы в Киеве. Также марш был направлен против милицейской жестокости и ограничения мирных собраний, как реакция на задержание студентов на Михайловской площади вчера, 22 сентября.