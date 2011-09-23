Теперь пассажиров «счастливого рейса» промаринуют еще и в Турции

«ЮТэйр-Украина» уточнила причины задержки рейса в Шарм Эль Шейх.

Как сообщила в комментарии УНИАН по телефону директор департамента наземного обслуживания авиакомпании Оксана МАРТЬЯНОВА, пребывающая в аэропорту «Борисполь», задержка произошла не из-за проблем с топливом, а из-за задержки с проведением технических работ.

«Первоначально задержка рейса у нас произошла в связи с поздним окончанием технических работ на воздушном судне, немножко работы затянулись, это повлекло за собой задержку рейса более чем на 2 часа. Соответственно, из-за позднего окончания техработ, у нас наступил сбой в обеспечении пролета, мы потеряли все слоты. Поэтому время было потрачено на восстановление слотов, получение разрешения, как властей стран назначения, так и украинских. Взлет состоялся в 10.27 (киевское время). В отношении топлива никаких ограничений у нас нет по «Борисполю», - сказала она. Технические работы выполнял собственный персонал авиакомпании.

На уточнение о том, почему самолет будет делать промежуточную посадку в Даламане (Турция), О.МАРТЬЯНОВА сказала, что это связано с получением слотов. «Сейчас трассы насыщены, вы знаете, идет туристический сезон. Как нам дали разрешение, как нам дали пролет, так и выполняется», - сказала она. При этом уточнила, что слот получен и до Шарм Эль Шейха. В Даламане самолет должен простоять «минут сорок, не больше», отметила представитель компании. Расчетное время прибытия опоздавшего самолета в Шарм Эль Шейх — 12.00 (UTC), 15 часов по киевскому времени. При этом обратный рейс Шарм Эль Шейх — Киев, запланированный сегодня, будет без промежуточной посадки и по расписанию.

На уточнение, почему ранее другой представитель наземного отдела авиакомпании сообщал, что рейс задержан из-за топлива, О.МАРТЬЯНОВА отметила: «Не готова ответить. У нас ограничения по топливу нет ни в одном аэропорту».

О.МАРТЬЯНОВА также уточнила, что судно юридически принадлежит ЮТэйр, и выполняет рейсы под ее позывными. Договор с аэропортом имеет авиакомпания. Договор с топливной компанией — и «ЮТэйр» и Anex Tour.

Как сообщал УНИАН, самолет с туристами, направляющимися в Шарм Эль Шейх, вылетел из «Борисполя» сегодня в 10.27 вместо 3.30 (задержка 7 часов). По данным пассажиров рейса, сначала их продержали в аэропорту, затем несколько часов держали в самолете. «К пассажирам вначале вышел представитель авиакомпании и сказал, что самолет неисправен, и рейс отменяется. Потом их отправили в самолет», - отметил родственник одного из пассажиров с маленьким ребенком. По его словам, некоторые пассажиры отказались от рейса после того, как «командир корабля сказал, что им надо совершить промежуточную посадку в Доломане (Турция) чтобы дозаправиться».

Ранее другой представитель наземного отдела ЮТэйр объяснял задержку рейса в комментарии УНИАН по телефонам, указанным на официальном сайте ЮТэйр, проблемами с авиатопливом, с дозаправкой также связывали и промежуточную посадку в Даламане. В свою очередь, в Anex Tour опровергли ранее вышедшую информацию о задержке рейса из-за проблем с топливом.