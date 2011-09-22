СМИ: Киевляне рискуют надышаться смертоносными парами

Из Киева вскоре вывезут бериллий, который уже более двадцати лет хранятся на неработающем предприятии «Запад» в Академгородке.

Как пишет журнал WEEKLY.UA,чешская компания «Кофрамин» выиграла тендер на вывоз высокотоксичных отходов.

Столичная власть готова заплатить компании 15 млн. грн.

Журналистам WEEKLY.UA удалось побывать на бывшем киевском заводе, использовавшем когда-то бериллий для производства космических аппаратов. Токсичный метал до сих пор находится здесь, запаянный в сто контейнеров. При этом, как оказалось, чешская компания даст окончательное согласие на вывоз опасных отходов из столицы лишь после специальной экспертизы. По требованию чешской стороны, все контейнеры с опасным грузом должны быть предварительно вскрыты для исследования. Подобное вскрытие и транспортировка отходов несут серьезную опасность городу.

Как уверяют ученые, сам по себе бериллий – металл не опасный для человеческого организма, но серьезную угрозу представляют бериллиевая пыль, или пары. При вдыхании они могут вызвать специфическое заболевание легких «бериллиоз», которое в Украине сегодня не способны даже диагностировать, а тем более - лечить.