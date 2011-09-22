В Измаиле расстреляли валютчика

Вечером 21 сентября в райцентре Измаил Одесской области был смертельно ранен двумя выстрелами 41-летний торговец валютой.

Об этом сообщили УНИАН в отделе по взаимодействию с общественностью и СМИ Измаильского ГОВД.

Согласно данным милиции, погибшего встретили во дворе дома №22 по улице Репина двое неустановленных лиц, которые «приблизились к нему и нанесли два огнестрельных ранения в верхнюю треть бедер. После этого злоумышленники скрылись. Вследствие острой кровопотери примерно в 22.00 пациент умер, не приходя в сознание».

При госпитализации у него обнаружены два мобильных телефона, барсетку потерпевшего с крупной суммой денег преступники забрали.

Возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст.115 (убийство, совершенное из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины. Для поиска преступников создана оперативно-следственная группа.