ГНСУ: принятие Налогового кодекса не повлияло на число предпринимателей

Принятие Налогового кодекса не повлияло на количество физических лиц-предпринимателей в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом заявил заместитель председателя ведомства Александр КЛИМЕНКО.

По его словам, численность представителей малого бизнеса остается относительно стабильной на протяжении двух лет. На начало 2010 года в стране было зарегистрировано 2,42 млн. частных предпринимателей. По оперативным данным, сегодня количество ФЛП составляет 2,43 млн. человек.

«Единственное, что состоялось после изменения законодательства – предпринимателям пришлось делать выбор между разными системами налогообложения. Мы зафиксировали небольшие колебания пользователей упрощенной системы, плательщиков единого налога и т.д. Но и здесь на протяжении первого полугодия ситуация стабилизировалась, и сегодня мы видим относительно стабильный контингент представителей малого бизнеса», - отметил А.КЛИМЕНКО.

По его словам, количество «единщиков», например, постепенно увеличивается. Если на 1 апреля текущего года их было 951 тыс. чел., то уже на 1 июля - 1,005 млн. чел. То есть наблюдается ежемесячный рост этой категории плательщиков на 10 тыс. человек.

«В этом году закрылись 122,3 тыс. предпринимателей, в то же время зарегистрировались приблизительно столько же новых, потому общая численность почти не изменилась. Но из тех, кто прекратил предпринимательскую деятельность, только 12,5% - каждый восьмой! – декларировали получение доходов», - отметил А.КЛИМЕНКО.