"Беркут" готовится встретить хасидов

Для обеспечения правопорядка во время массового паломничества хасидов в Умань, в городе сформирован сводный отряд в составе 448 человек из числа сотрудников аппарата управления строевых подразделений УМВД в Черкасской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, также создан резерв из сотрудников роты милиции особого назначения «Беркут» в составе 36 человек, которые непосредственно будут находиться в местах проведения массовых мероприятий хасидов. Кроме того, будут задействованы около 30 сотрудников общественных формирований города Умань.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Умань посетили 24 тысячи человек из 23 стран мира, большая часть которых - граждане Израиля. В этом году 29-30 сентября на могиле цадика Нахмана в г. Умань Черкасской области состоятся ежегодные культовые отправления, приуроченные празднованию Рош-а-Шана (Нового года по иудейскому календарю). Ожидается приезд около 30 тысяч паломников со всего мира.