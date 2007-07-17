Минздрав: Угрозы для населения в районе падения цистерн с фосфором нет (дополнена)

Угрозы для населения Львовской области в районе аварии, произошедшей в результате схождения из железнодорожного пути цистерн с желтым фосфором, как таковой нет.

Об этом УНИАН заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В пресс-службе отметили, что облако, образовавшееся в результате горения фосфора, ветром отнесло от населенных пунктов в сторону леса.

С целью предупреждения негативных последствий, связанных с загрязнением окружающей среды продуктами горения фосфора, на месте происшествия работают врачи и специалисты областной санэпидстанции.

Также в пресс-службе Минздрава сообщили, что в целом специалистами было осмотрено и опрошено пять тысяч местных жителей, и что “симптомов (отравления – УНИАН) как таковых нет”. Около 20 лицам оказанная амбулаторная медицинская помощь.

Вопрос об эвакуации людей Минздрав не ставит, поскольку, по словам представителей пресс-службы, такой необходимости нет.

Количество госпитализированных с поражениями верхних дыхательных путей продуктами горения фосфора ликвидаторов аварии не увеличилось – это 14 человек. Один пострадавший проходит лечение в реанимационно-анестезиологическом отделении клинической больницы Львовской железной дороги, его состояние определено врачами как средней тяжести (по состоянию на 17.00). В военно-медицинском центре Западного региона находятся 13 человек. Состояние больных улучшается, однако они будут находиться под наблюдением врачей на протяжении трех суток.

“Вчера вечером были взяты пробы атмосферного воздуха, почвы и питьевой воды. По предварительным результатами исследований, есть превышение допустимых норм в некоторых местах. Сегодня взяты повторные пробы, результаты ожидаются. Однако угрозы для населения в приближенных к аварии районах в целом нет", - отметил первый заместитель главного государственного санитарного врача Украины Анатолий ПОНОМАРЕНКО.