Скандал вокруг «Олимпийского»: немцы «слизали» проект у наших архитекторов?

Украинский зональный научно-исследовательский и проектный институт по гражданскому строительству обратился в суд с требованием о проведении экспертизы проекта реконструкции национального спортивного комплекса «Олимпийский» и о выплате компенсации за нарушение прав интеллектуальной собственности, сообщает "Дело".

Отечественные архитекторы хотят узнать, имело ли место воспроизводство и использование чертежей украинского проекта от 1999 года при разработке немецкой компанией GMP Generalplanungsgesellschaft mbH документации по реконструкции НСК «Олимпийский». Как выяснилось, украинский архитектурный проект «Реконструкция центрального стадиона. Расширение трибун на 50 тыс. зрителей. Оригинальной формы опоры консольного типа, которые поддерживают «чашу» трибун стадиона», разработанный в зональном научно-исследовательском проектном институте по гражданскому строительству, был зарегистрирован в Государственном агентстве Украины по авторским и смежным правам и подтверждается Свидетельством о государственной регистрации прав автора на произведение еще в июне 1999 года.

Правда, борющийся за свои авторские права украинский институт подал иск не к GMP Generalplanungsgesellschaft mbH – генеральному проектировщику работ по сооружению спортивной арены, а как это ни странно, к НСК «Олимпийский», от которого архитекторы в судебном порядке требует компенсацию за нарушение прав интеллектуальной собственности. Размер иска - 2,581 млн. грн.