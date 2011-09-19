На базе поликлиник будут центры первичной медпомощи

В Днепропетровске до конца года будет создано 12 центров первичной медико-санитарной помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровского горсовета Александр РУДЯК, ссылаясь на решение городского совета.

По его словам, центры будут созданы на базе существующих поликлиник, и начнут работать с января 2012 г.

«Уже есть материально-техническая база для открытия центров, в течение двух последующих месяцев мы должны подготовить уставные документы и назначить руководителей центров первичной медико-санитарной помощи. Мы уже получили приказы Министерства здравоохранения с предварительным штатным расписанием центров», - отметил А.РУДЯК.

Он также уточнил, что один центр рассчитан на обслуживание 85 тыс. жителей Днепропетровска при минимальном нормативе 100 тыс. жителей.

Как сообщал УНИАН, в рамках реализации пилотного проекта по реформированию системы здравоохранения в Днепропетровской области до конца 2011 г. планируется создать 54 центра первичной медико-санитарной помощи.