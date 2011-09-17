Херсон празднует свое 233-летие

Херсон празднует 233-летие со дня основания.

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках торжеств уже состоялись богослужение в старейшей церкви города - Свято-Екатериненском соборе, Парад новобрачных, молодежная эстафета «Херсон в надежных руках!», в ходе которой местная молодежь, взявшись за руки, выстроилась на центральных улицах города.

Также сегодня пройдут фестивали «Рыбный пир» и «Херсонский арбуз», музыкальный фестиваль под открытым небом «Джаз на Суворова» и другие.

Завтра на центральной улице Херсона – проспекте Ушакова - пройдет Парад карапузов и торжественное награждение участников международной парусной регаты на Кубок Президента Польши.

Часть торжественного концерта по случаю Дня города жители Украины смогут увидеть сегодня в прямом эфире Первого национального телеканала с 21.45 до 22.45.

В гала-концерте «Херсону - с любовью!», который пройдет на склонах Днепра в парке Славы, примут участие лучшие артисты и творческие коллективы Херсона, а также группы «Любэ» и «Скрябин», Ирина РОЗЕНФЕЛЬД, ЭРИКА, Анастасия ПРИХОДЬКО.