Части украинской армии приведены в состояние повышенной готовности

Нормализуется обстановка в районе экологической катастрофы, произошедшей в результате схождения с рельс цистерн с желтым фосфором во Львовской области, принудительная эвакуация населения не проводится.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины со ссылкой на информацию Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, подразделения Западного оперативного командования, 13 армейского корпуса и Воздушного командования «Запад» приведены в состояние повышенной готовности для локализации катастрофы.

Сразу же после аварии поезда, произошедшей вчера вечером, были подняты по тревоге подразделения Западного оперативного командования и проведена самая масштабная подготовка к ликвидации последствий катастрофы. Также руководством Вооруженных Сил Украины было принято решение относительно развертывания полевого мобильного госпиталя и увеличено количество коек для принятия пострадавших в Западном региональном медицинском центре.

В Западном ОК была создана оперативная группа по кризисной ситуации, которую возглавляют командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-лейтенант Иван СВИДА и командующий Западного ОК генерал-лейтенант Михаил КУЦИН.

Такие же оперативные группы немедленно были созданы в Генеральном штабе ВС Украины, видах ВС Украины, армейских корпусах и Воздушном командовании “Запад”.

В тесной координации работают министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО, а также министры здравоохранения и по вопросам чрезвычайных ситуаций.

По состоянию на 9.00 утра в целом количество пострадавших от вредных выбросов составляет 20 человек. Из них 6 специалистов МЧС, 2 представителя МВД, 2 железнодорожника и 10 лиц из числа местного населения.

Каретами скорой помощи все пострадавшие доставлены в военно-медицинский клинический центр Западного региона во Львов с диагнозом ингаляционное отравление парами фосфора. Угрозы жизни пострадавших нет.

По сообщению штаба оперативной группы, на данный момент из Винницы во Львов готов вылететь специальный самолет «Вита» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, оборудованный под мобильный госпиталь для оказания медицинской помощи пострадавшим. Также в готовности немедленно выехать на место аварии находятся специалисты военно-медицинского клинического центра Западного региона.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в 16.55 в Бусском районе Львовской области на перегоне Красное-Ожидов сошли с колеи и перевернулись 15 цистерн с желтым фосфором товарного поезда №2005 (всего в составе поезда было 58 вагонов). Цистерны следовали со станции Аса (Джамбул, Казахстан) до станции Оклеса (Республика Польша). Из-за утечки фосфора из одной цистерны произошло самовозгорание 6 цистерн.

В результате схождения цистерн было повреждено 50 м железнодорожного пути, около 100 м контактной сети и три сопротивления. Во время гашения пожара образовалась туча из продуктов горения (зона поражения около 90 кв. км). В зону поражения попали 14 населенных пунктов Бусского района, где проживает 11 тысяч человек, а также отдельные территории Радеховского и Бродовского районов области.

В 22.29 понедельника пожар был ликвидирован.

Из 6 населенных пунктов Бусского района временно отселены около 800 жителей.