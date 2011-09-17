У журналистов канала «1+1» украли телекамеру

В Харькове неизвестные обокрали журналистов телеканала «1+1».

Как сообщил УНИАН корреспондент ТСН в Харьковской области Андрей БАРТАШОВ, это произошло в пятницу, 16 сентября, в центре города на площади Свободы возле дома, где расположен корпункт телеканала.

По словам журналиста, около 12.30 съемочная группа ТСН ехала с одной съемки на другую и остановилась, чтобы выпить кофе. Именно в это время и была совершена кража служебной телекамеры.

«У нас правило: никогда не оставлять в автомобиле съемочную технику, а вчера мы этого не сделали, решив, что буквально за пять минут обеденного перерыва ничего не случится», - сказал А.БАРТАШОВ.

Когда оператор поднимался на лифте в офис, в автомобиле ТСН сработала сигнализация. Выглянув из 4-го этажа в окно, он увидел, что из автомобиля вышел мужчина и вынес сумку. Оператор быстро вернулся на стоянку, но там уже никого не было, рассказал подробности А.БАРТАШОВ.

На место происшествия, отметил он, была вызвана милиция.

О краже видеокамеры Раnasonic из автомобиля, который принадлежит 49-летнему жителю города Харькова, сообщает также официальный сайт харьковской областной милиции.

Как известно, накануне в выпуске новостей ТСН вышел репортаж из Харькова о проблемах с эфиром местного телеагентства АТН.

По словам А.БАРТАШОВА, он «не хотел бы связывать» эти два события, лишь отметил, что «1+1» на сегодня пока еще единственный из центральных телеканалов, который сделал материал о проблемах харьковского АТН.