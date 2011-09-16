В «Южный поток» вошли новые акционеры из Германии и Франции

Сегодня в рамках Международного инвестиционного форума Сочи–2011 состоялось подписание Соглашения акционеров морского участка проекта «Южный поток».

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», документ подписали председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР, Генеральный управляющий концерна ENI Паоло СКАРОНИ, член Совета исполнительных директоров BASF SE Харальд ШВАГЕР, президент и главный исполнительный директор компании EDF Анри ПРОГЛИО.

В соответствии с Соглашением, немецкая компания Wintershall Holding и французская EDF получили по 15% доле участия в морском участке проекта «Южный поток» за счет сокращения доли ENI на 30%.

В результате доли в морском участке проекта «Южный поток» распределились следующим образом: ОАО «Газпром» — 50%, ENI — 20%, Wintershall Holding и EDF — по 15%.

«В «Южный поток» вошли два новых акционера из Германии и Франции. Присоединение к проекту крупных европейских энергетических компаний является ярким свидетельством признания странами ЕС его своевременности и необходимости. Без сомнения, «Южный поток» создаст не только дополнительный маршрут безопасных и бесперебойных поставок российского газа в Европу, но и придаст мощный импульс экономическому развитию стран Центральной и Юго-Восточной Европы», — сказал А.МИЛЛЕР.

Справка УНИАН: 18 января 2008 года в Швейцарии была зарегистрирована компания специального назначения South Stream AG. Учредителями компании на паритетной основе выступили «Газпром» и ENI.

19 июня 2010 года ОАО «Газпром», ENI и EDF подписали трехсторонний Меморандум, определяющий конкретные шаги по вхождению французской компании в состав акционеров совместной проектной компании.

21 марта 2011 года «Газпром» и Wintershall Holding подписали Меморандум о взаимопонимании в отношении проекта «Южный поток», предусматривающий присоединение немецкого партнера к реализации морского участка газопровода.

В Меморандуме зафиксировано, что доля участия Wintershall Holding в совместной проектной компании, ответственной за реализацию морского участка проекта «Южный поток», составит 15% с сохранением за «Газпромом» 50%.

BASF SE является ведущей в мире химической компанией. Деятельность BASF осуществляется в следующих основных направлениях: производство химических реагентов, синтетических материалов, продукции для защиты растений, а также добыча и транспортировка углеводородов.

Wintershall Holding GmbH — 100-процентное дочернее предприятие концерна BASF, работающее в области энергетики.

BASF SE и Wintershall Holding GmbH являются партнерами ОАО «Газпром» по освоению Южно-Русского нефтегазового месторождения, разработке первого опытного участка ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, а также строительству газопровода «Северный поток».

«Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м.