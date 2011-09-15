Экологи требуют запретить джипинг в заповедниках

Экологическая общественность обратилась к руководству областных государственных администраций с просьбой запретить проведение джипинга в объектах природно-заповедного фонда.

Об этом идет речь в сообщении Национального экологического центра Украины, переданному агентству УНИАН.

В частности, экологи предлагают брать пример с Ивано-Франковщины, которая уже издала распоряжение о запрещении джипинга, и всем ОГА издать собственные распоряжения, которыми запретить проведение транспортных гонок и массовых мероприятий на заповедных территориях.

„За последние годы джипинг как развлекательное мероприятие получил статус "популярного вида спорта" среди обеспеченных украинцев. Обычно участники соревнований и организаторы не осознают, какой вред наносят такие мероприятия объектам природно-заповедного фонда. Нередко организаторы проводят соревнования, не получая разрешений, или согласовывают их с лесхозами и областными администрациями, однако это не избавляет от нарушений законодательства. Такие согласования фактически абсурдны, потому что они не подкреплены законодательными актами и распоряжениями, на которых должны базироваться”, – сказал заместитель председателя Национального экологического центра Украины Алексей ВАСИЛЮК.

Проведение транспортных гонок на заповедных территориях является нарушением действующего украинского законодательства, в частности, статей 16-17 Закона «О природно-заповедном фонде Украины», статьи 252 Уголовного кодекса Украины, законов «Об охране окружающей природной среды Украины», «О Красной книге Украины» и статьи 6 Международной конвенции о диких видах флоры и фауны и среде обитания в Европе (Бернская конвенция). Украина является стороной Бернской конвенции, которая четко запрещает нарушение покоя диких видов животных в сезон размножения.

В НЭЦУ напомнили, что в начале июля состоялся джипинг-рейд „Ukraine-Trophy 2011”, организаторы которого хвастались тем, что маршрут будет проходить по территории Полесского и Ривненского заповедников. Однако под давлением общественности организаторы были вынуждены изменить маршрут в обход заповедников и согласовать документы с соответствующими государственными органами. После этой экологической акции борьба экологов с джипингом на заповедных территориях развернулась и в других областях Украины.