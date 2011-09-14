Милиция задержала подозреваемых в нападении на инкассаторов в Киеве

Сотрудники милиции задержали безработных жителей Черниговской области и Сум в возрасте от 35 до 41 года, подозреваемых в совершении разбойных нападений в Киеве на инкассаторские автомобили.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

У задержанных изъята часть похищенных денег. Принимаются меры по розыску и задержанию еще одного соучастника преступлений.

Как известно, 18 апреля и 7 августа были совершены разбойные нападения в Дарницком и Деснянском районах Киева на инкассаторские автомобили одного из публичных акционерных обществ и открытого акционерного общества.