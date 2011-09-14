Милиция задержала подозреваемых в нападении на инкассаторов в Киеве
12:23, 14 сентября 2011Общество
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Изъяли часть денег
Сотрудники милиции задержали безработных жителей Черниговской области и Сум в возрасте от 35 до 41 года, подозреваемых в совершении разбойных нападений в Киеве на инкассаторские автомобили.
Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.
У задержанных изъята часть похищенных денег. Принимаются меры по розыску и задержанию еще одного соучастника преступлений.
Как известно, 18 апреля и 7 августа были совершены разбойные нападения в Дарницком и Деснянском районах Киева на инкассаторские автомобили одного из публичных акционерных обществ и открытого акционерного общества.
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