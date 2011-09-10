Злата Огневич получила Первую премию на фестивале Пугачевой в Ялте

Чилийская певица Каролина Сото победила на первом международном музыкальном фестивале "Крым Мьюзик Фест", художественным руководителем и президентом которого является Алла Пугачева, передает корреспондент РИА Новости.

Победительница получит гран-при в размере 100 тысяч долларов.

Второе место в конкурсе и Первую премию (50 тысяч) завоевала украинская певица Злата Огневич.

Третье место (30 тысяч) получил индиец Нихил Д`Суза, четвертое (20 тысяч) досталось дуэту из Шри-Ланки "Умара и Умария".

Награду от Аллы Пугачевой - "Золотую звезду Аллы" и 50 тысяч долларов - получила группа "RinGo" из Казахстана. "Звездный конек" - специальный приз от освещающих фестиваль журналистов - получила Каролина Сото.

Жюри конкурса возглавляет София Ротару. В составе жюри Валерий Леонтьев, Глория Гейнор, Демис Руссос, Александр Бард, Надя аль Садек и Антеро Пайвалайнен.