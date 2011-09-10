Митрополит УПЦ напоминает Януковичу, что храм – не предприятие

Предстоятель Украинской Православной Церкви Московского патриархата Митрополит ВЛАДИМИР напомнил Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, что «храм – это Дом Божий, а не субъект хозяйственной или предпринимательской деятельности, а религиозная община – это духовная семья, а не предприятие».

Об этом, как сообщает официальный веб-сайт УПЦ, говорится в письме Митрополита Киевского и всей Украины ВЛАДИМИРА к главе государства.

В письме отмечается, что «Украинская Православная Церковь с сожалением и обеспокоенностью воспринимает сообщение о том, что Кабинет министров Украины отменил решение об установлении для религиозных организаций сниженных цен при оплате коммунальных услуг на уровне тарифов как для населения (постановление Кабмина № 869 «Об обеспечении единого подхода к формированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги», принятое 1 июня 2011 года)».

«Новый порядок формирования тарифов на коммунальные услуги устанавливает две группы потребителей. Первая группа – субъекты хозяйственной деятельности и физические лица – предприниматели, вторая группа – городское и сельское население», - отметил Митрополит ВЛАДИМИР и добавил: «Наша власть приравняла религиозные организации к предприятиям, религиозную деятельность к предпринимательской деятельности, а духовенство и верующих, на чьи средства содержатся храмы, к предпринимателям».

Глава УПЦ подчеркнул, что «храм – это Дом Божий, а не субъект хозяйственной или предпринимательской деятельности. Религиозная община – это духовная семья, а не предприятие. Религиозная община может заниматься и деятельностью, но это деятельность не предпринимательская, а в первую очередь богослужебная, просветительская, воспитательная, благотворительная». Он отметил, что «именно от этой деятельности теперь будут вынуждены отнимать средства религиозные общины, чтобы платить за существенное подорожание коммунальных услуг». По убеждению Блаженнейшего ВЛАДИМИРА, «некоторые из приходов будут вынуждены отказываться от отопления и использования электроэнергии».

В связи с этим глава УПЦ просит главу государства «обратить внимание на эту проблему и сделать все возможное, чтобы до начала отопительного сезона была восстановлена справедливость и религиозные общины платили коммунальные услуги по тарифам для населения, а не для предприятий».

***18 августа 2011 года вступило в силу постановление Кабинета министров Украины № 869 от 1 июня 2011 года «Об обеспечении единого подхода к формированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги». Этим документом отменено постановление предыдущего правительства, в соответствии с которым религиозные организации оплачивали коммунальные услуги (по снабжению тепловой энергией, централизованному отоплению и снабжению горячей водой, водоснабжению и водоотводу) по тарифам, установленным для населения (№182 от 24 февраля 2010 г.).

Новый порядок формирования тарифов на коммунальные услуги устанавливает две группы потребителей. Первая – субъекты хозяйственной деятельности и физические лица – предприниматели, вторая – городское и сельское население. При этом новые тарифы для религиозных организаций будут отвечать первой группе потребителей.

Такое решение вызвало обеспокоенность среди представителей религиозных организаций, поскольку оно означает существенное увеличение расходов общин, в частности на содержание храмов.