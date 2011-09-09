Автору «Спасибо жителям Донбасса...» светит 4 года?

Фанату футбольного клуба «Динамо» 28-летнему Андрею КОРЕНОВСКОМУ официально выдвинули обвинение в хулиганстве, что предусматривает 4 года лишения свободы или 5 лет ограничения свободы в исправительном центре.

Об этом сообщает Gazeta.ua.

«Вчера вызывали на суд и сказали, что открыто уголовное дело. Мне выдвинули обвинение в избиении Андрея САЛАМАТОВА. Сказали, что на пленке якобы видно, что я его раз ударил. Но в действительности я бросился оттягивать своих ребят от него, и не бил его. На пленке все смазано, не видно четко, кто его бил. Меня задержали только потому, что все меня знают, я придумываю и кричу в рупор слоганы за нашу команду. Остальных людей, которые били А.САЛАМАТОВА, не могут найти», - рассказал А.КОРЕНОВСКИЙ 8 сентября.

Фанаты клуба «Динамо» говорят, что А.КОРЕНОВСКОГО задержали за придуманный лозунг «Спасибо жителям Донбасса за ...».

«На стадионе действительно кричали такие слова, но я понимал, что они могли спровоцировать волну агрессии, поэтому не поддержал их. Я не кричал такое в мегафон. И пытался успокоить фанатов, которые были рядом. Но было поздно, весь стадион подхватил лозунг», - заверил фанат.

Как сообщал УНИАН, в матче 5 тура, в котором киевское "Динамо" принимало львовские "Карпаты", сотрудник клуба А.САЛАМАТОВ был избит болельщиками за то, что решил сорвать с гостевого сектора флаг львовской команды, на котором был изображен Роман Шухевич.

Как сообщил 2 сентября один из лидеров фанатов “Динамо” Тарас КУЗЬМЕНКО, А.САЛАМАТОВ во время матча “Динамо” с львовскими “Карпатами” самовольно решил сорвать один из баннеров, которые вывесили фанаты “Карпат”. Т.КУЗЬМЕНКО подчеркнул, что это свое решение А.САЛАМАТОВ не согласовал ни с одним из официальных органов стадиона и клуба. Также представитель ультрас “Динамо” напомнил, что все баннеры фанатов гостевой команды перед матчем всегда проверяют службы безопасности обоих клубов, и к этому конкретному баннеру ни у кого никаких претензий не возникло. Он отметил, что на матче “Динамо” – “Карпаты” А.САЛАМАТОВ никаких служебных обязанностей не исполнял и не имел никаких опознавательных знаков.

Т.КУЗЬМЕНКО отметил, что такие действия А.САЛАМАТОВА прогнозированно спровоцировали конфликт. Он объяснил, что действия стюарда возмутили не только фанатов “Карпат”, но и “Динамо”, поскольку болельщики этих команд находятся между собой в дружеских отношениях. В частности, один из фанов “Динамо” А.КОРЕНОВСКИЙ подбежал к А.САЛАМАТОВУ и попытался обратиться к нему. По словам Т.КУЗЬМЕНКО, А.САЛАМАТОВ узнал А.КОРЕНОВСКОГО и хотел убежать, но его догнали другие фанаты. Позже во время показаний в милиции А.САЛАМАТОВ заявил, что его ударили сзади, после чего он потерял сознание. Однако, подчеркнул Т.КУЗЬМЕНКО, это не помешало ему уверенно заявить, что его ударил именно А.КОРЕНОВСКИЙ, а также дать показания, что после этого он в мегафон скандировал политические “речевки”.

Ранее А.КОРЕНОВСКИЙ был задержан, после чего он более 12 часов находился в Печерском РУВД Киева. Позже он был отпущен под подписку о невыезде.

Как сообщил начальник ЦОС ГУ МВД Украины в городе Киеве Владимир ПОЛИЩУК, болельщик ФК «Динамо» А.КОРЕНОВСКИЙ подозревается в нанесении телесных повреждений стюарду во время футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) - «Карпаты» (Львов) в Киеве.

«Он подозревается в нанесении телесных повреждений. Его процессуальный статус - подозреваемый, у него взята подписка о невыезде», - сказал В.ПОЛИЩУК.

Вместе с тем в столичной милиции отрицают, что болельщик был задержан милицией за скандирование на стадионе во время матча лозунга: «Спасибо жителям Донбасса за ...».

Инцидент произошел во время матча "Динамо" - "Карпаты" 7 августа.

Позже президент киевского клуба Игорь СУРКИС объявил об увольнении работника стадиона А.САЛАМАТОВА, который ранее активно заявлял о своих антиукраинских взглядах. Также И.СУРКИС заявил о возможном возвращении на стадион милиции.