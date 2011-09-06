Убийство на трассе Одесса – Мелитополь: 25 ударов ножом в сердце

В Херсонской области, возле города Таврийск, на трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск работники ГАИ задержали убийцу.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Херсонской области, 5 сентября наряд дорожно-патрульной службы (ДПС) г. Таврийск, который нес службу на трассе Одесса – Мелитополь - Новоазовск, получил сообщение о том, что на 363-м км автодороги в Ивановском районе на обочине около автомобиля «Форд Эскорт» красного цвета лежит мужчина из по следам крови на одежде.

Прибыв на место, инспекторы обнаружили автомобиль, который частично стоял на обочине и проезжей части, в 10 метрах от которого лежал труп мужчины.

Сотрудники ГАИ вызывали медиков и оперативно-следственную группу.

Через некоторое время водитель микроавтобуса сообщил сотрудникам ГАИ, что в нескольких километрах в направлении г. Мелитополь по обочине автодороги с ножом в руке и со следами крови на одежде идет неизвестный мужчина. На 366-м км инспекторы задержали указанного человека, которым оказался 35-летний житель г. Донецк. Задержанный был доставлен к Нижнесерогозскую районную больницу, так как у него были выявили ножевые ранения – проникающее в брюшной полости и две резаные раны на грудной клетке.

В то же время оперативно-следственная группа установила личность убитого, которым оказался 49-летний житель Донецка. На теле убитого медики насчитали 27 ножевых ран, из которых 25 – в область сердца.

Во время допроса задержанный признался в убийстве своего земляка. Причины убийства пока не сообщаются.

Проводится проверка с целью возбуждения уголовного дела по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).