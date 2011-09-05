Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО уверен, что в России можно создать большие возможности для украинской диаспоры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Мы, естественно, хотели бы, чтобы возможности украинской диаспоры, украинской общины в РФ были бы намного шире», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он убежден, что существуют возможности для приема украинских телеканалов во многих регионах России.

В то же время министр подчеркнул, что опыт ряда регионов, где уделяется достаточное внимание удовлетворению возможностей украинской диаспоры, мог бы быть распространен на другие регионы.

«К сожалению, эта картина не однородна, и мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы помочь тем, кто самоорганизовался на территории России как украинские общины, чтобы они в рамках российского законодательства чувствовали себя полноценным украинским сообществом», - сказал К.ГРИЩЕНКО.