Глава Минздрава уверяет, что проблема с вакцинами решена

Министерство здравоохранения уже или закупило, или через несколько дней будет закупать лекарства, проблема по которым стояла последние восемь месяцев.

Об этом сообщил министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО в интервью «Зеркалу недели. Украина».

«На 1 июня из закупленных в 2010 году лекарств на сумму в 1,5 млрд. грн. мы располагали остатками лекарств в регионах на сумму 564 млн. грн. - это третья часть. Но по ряду программ, в том числе по иммунопрофилактике, по гемофилии, у нас были очень малые запасы. Мы изменили график проведения торгов, чтобы в первую очередь закупить препараты с критическими остатками. 10 августа первая партия лекарств для больных гемофилией уже пошла в «Охматдет» и в регионы», - сказал министр.

А.АНИЩЕНКО также заверил, что проблема с другими вакцинами будет решена до сентября.

«Буквально через пару дней мы закупаем вакцину АДС. В сентябре поставки пойдут в большом объеме. В августе мы получим три вакцины. В сентябре - еще три. А в октябре обеспечим полный комплект вакцин», - пообещал он.

Как сообщалось, в Украине до сегодняшнего дня остается напряженной ситуация с закупкой некоторых лекарств из-за того, что при предыдущем министре здравоохранения тендеры не проводились более полугода.