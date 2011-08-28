Ступку с 70-летием поздравил Медведев

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ отмечает вклад выдающегося актера Богдана СТУПКИ в укрепление российско-украинских культурных связей.

Об этом говорится в размещенном на сайте Кремля поздравлении российского Президента по случаю 70-летия украинского актера.

«Сегодня, возглавляя Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко, Вы немало делаете для укрепления российско-украинских культурных связей. Способствуете профессиональному становлению талантливой молодёжи», - говорится в поздравлении.

Д.МЕДВЕДЕВ отмечает большую популярность Б.СТУПКИ в России.

«Известный актёр и разносторонне одарённый человек, Вы пользуетесь большой популярностью в нашей стране. Каждая из Ваших работ в театре и кино привлекает внимание зрителей разных поколений, отличается глубиной и художественной выразительностью. Сотрудничество с Вами стало творческой удачей для многих режиссёров из России и других государств», - говорится в поздравлении.

Д.МЕДВЕДЕВ пожелал Б.СТУПКЕ крепкого здоровья, вдохновения и новых успехов.