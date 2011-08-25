В пригороде Нью-Йорка началась эвакуация из-за урагана

Эвакуация жителей началась в городе Лонг-Бич в окрестностях Нью-Йорка в связи с приближением урагана "Айрин".

Как передает РИА «Новости», ураган третьей категории опасности по шкале Саффира-Симпсона "Айрин" уже прошел через территорию Кубы, Гаити, Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики. Скорость сопутствующего ветра урагана "Айрин" превышала 193 километра в час. Стихия вызвала ливни, подтопления, а сильный ветер стал причиной падения деревьев и разрывов на линиях электропередачи, есть жертвы. На Нью-Йорк, как ожидается, "Айрин" обрушится в ночь с субботы на воскресенье. В городе и окрестностях уже идет дождь, который усиливается.

Некоторые жители уже начали покидать город, чтобы не попасть в пробку в случае команды об обязательной эвакуации - Лонг-Бич связан с материком единственным мостом.

Губернатор соседнего с Нью-Йорком штата Нью-Джерси Крис КРИСТИ в прямом эфире объявил чрезвычайную ситуацию в связи с приближением урагана и немедленное развертывание спасательных подразделений в прибрежной зоне. Он рекомендовал жителям летних домиков покинуть их в целях безопасности.

Телеканалы предупреждают граждан на всем Восточном побережье США о готовности к приближению урагана, рекомендуя сделать все необходимые покупки, обеспечив, в первую очередь, запас питьевой воды и медикаментов. Среди вещей первой необходимости - фонари, поскольку ураган может повредить линии электропередач.

Ранее эвакуацию жителей из-за урагана "Айрин" начал американский штат Северная Каролина.