В этом году будут проданы ещё 2-3 украинских банка

В текущем году можно ожидать еще, как минимум, 2-3 сделки по покупке украинских банков.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня в беседе с журналистами высказал региональный редактор Oxford Business Group (британского исследовательского и издательского центра, который специализируется на изучении развивающихся рынков) Паулис КУНЧИНАС.

Он отметил, что на сегодня особый интерес иностранных инвесторов вызывают банки второй десятки.

Кроме того, П.КУНЧИНАС сообщил, что интересными для иностранных инвесторов являются украинский страховой рынок и сфера недвижимости.