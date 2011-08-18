Журналистов, «виновных» в съемке кортежа Януковича, отпустили...

Донецкая милиция отпустила задержанных сегодня утром журналистов трех сайтов - портала неполитических новостей NGO.DONETSK.UA, «Кордон» и Агентства журналистских расследований - только после того, как они написали объяснительные.

Об этом УНИАН сообщил журналист портала NGO.DONETSK.UA Виталий ОВЧАРЕНКО.

Он также рассказал, что вместе с ними был задержан и председатель Донецкой областной общественной организации «Союз обманутых вкладчиков» Дмитрий ВЕРЗИЛОВ.

По словам В.ОВЧАРЕНКО, утром он с коллегами намеревался проводить видеосъемку кортежа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, направлявшегося из аэропорта Донецка в Макеевку на похороны председателя Совета министров АРК Василия Джарты.

Однако к журналистам подошли сотрудники милиции и попросили предъявить удостоверения. «Они переписали наши данные, ничего не объясняя, а потом попросили сесть в милицейский автомобиль, на котором доставили нас в Киевский райотдел», - сказал В.ОВЧАРЕНКО. При этом он добавил, что в машине с ними ехали несколько автоматчиков.

В.ОВЧАРЕНКО также отметил, что в райотделе милиции с журналистов взяли объяснительные: «что и зачем они делали в районе аэропорта», и только после этого вернули удостоверения. «Потом нас отпустили, но причину задержания так и не сказали», - заявил репортер.

Его рассказ дополнил Д.ВЕРЗИЛОВ, который сообщил, что на него милиционеры стали составлять административный протокол, изъяв находившиеся при нем документы – судебные материалы и другие бумаги, не имевшие отношения к данному инциденту.

«В милиции на нас не составляли протокол задержания, а на мой вопрос, на каком основании мы задержаны, сотрудники милиции ответили, что «вы просто подозрительные люди», - рассказал Д.ВЕРЗИЛОВ.

Он добавил, что сотрудники милиции стали рассказывать, что якобы на номер «102» поступил звонок о том, что «в районе аэропорта появились люди, у которых есть оружие».

По словам Д.ВЕРЗИЛОВА, в райотделе задержанных продержали более 4 часов.

«Я уже вышел на улицу к журналистам, как вдруг сотрудники милиции меня под руки снова завели в райотдел. Я услышал, как по громкой телефонной связи из городского УВД дали указания правоохранителям, что на меня «нужно обязательно завести админпротокол», - отметил Д.ВЕРЗИЛОВ.

Он подчеркнул, что никаких протоколов принципиально подписывать не стал и, воспользовавшись случаем, в тот момент, когда выводили из здания райотдела милиции кого-то в наручниках, быстро вышел и на троллейбусе уехал домой. По словам Д.ВЕРЗИЛОВА, вдогонку ему уже звонили из райотдела и спрашивали, когда он снова к ним придет, на что он ответил, что придет «только по повестке».

Как передавал УНИАН, сегодня в Донецке милиция задержала трех корреспондентов, которые проводили видеосъемки кортежа В.ЯНУКОВИЧА, прибывшего для участия в похоронах В.Джарты. Милиция также задержала председателя Донецкой областной общественной организации «Союз обманутых вкладчиков» Д.ВЕРЗИЛОВА и нескольких пожилых женщин, которые встречали В.ЯНУКОВИЧА с плакатами с надписями оскорбительного содержания.

Представитель международной правозащитной организации «Репортеры без границ» в Украине Оксана РОМАНЮК призвала донецкую милицию отпустить журналистов, исполнявших свои профессиональные обязанности, и гарантировать беспрепятственную работу СМИ в городе.

«Непонятно, на каком основании задержали журналистов, – ведь ни один закон не запрещает проводить съемку в публичных местах. Если они задержаны из соображений безопасности Президента, то эта мера является неоправданной, ведь сегодня кто-либо из прохожих может снять президентский кортеж на мобильный, и получит видео достаточно хорошего качества. Потому это задержание выглядит, скорее, как попытка ограничить и запугать местные СМИ, что является абсолютно недопустимым», – заявила О.РОМАНЮК.