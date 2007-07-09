Янукович поручил Ахметову позаботиться об экономических реформах в Украине

Самый богатый украинский предприниматель, член Партии регионов Ринат АХМЕТОВ заявляет, что премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ поручил ему разрабатывать программу экономических реформ, передает украинская служба Би-Би-Си.

По словам Р.АХМЕТОВА, будет работать над программой созданный им фонд «Эффективное управление», который, по его утверждению, не будет финансировать политические партии и не будет иметь отношения к выборам.

Р.АХМЕТОВ также сообщил, что первый проект фонда - программу экономических реформ на следующие четыре года - будет разрабатывать одна из ведущих международных компаний, которая консультирует многие государства, однако к проекту привлекут и украинских специалистов.

Р.АХМЕТОВ отмечает, что создание нового фонда нужно считать его личным вкладом в экономическое развитие страны и отмечает, что это первый пример в Украине, когда разработка экономических программ для правительства будет финансироваться из отечественных источников.

Как отмечает Би-Би-Си, украинские политологи отмечают определяющую роль Р.АХМЕТОВА и его кругов в деятельности Партии регионов на следующих выборах, некоторые не исключают его премьерства, тогда как В.ЯНУКОВИЧУ прогнозируют посаду спикера.