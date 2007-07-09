В Одессе СБУ накрыла порностудию

Сотрудниками Управления СБУ в Одесской области пресечена деятельность преступной группы дельцов, снимавшей и продававшей в течение года в Одессе порнографические фильмы с участием подростков в возрасте 12-17 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила пресс-группа УСБУ в одесской области.

По словам руководителя пресс-группы Владимира РОМАНЕНКО, „против членов преступной группы возбуждено уголовное дело». Возглавлял ее 40-летний ранее судимый одессит, который от имени подставного лица взял весной минувшего года взял в аренду частный дом, в котором позже организовал порностудию.

Несовершеннолетних принуждали к участию в съемках, угрожая насилием или обманывая. Причем организатор студии сам вступал в половую связь с мальчиками, а также предоставлял их для сексуальных утех другим лицам. Установлено, что в съемках участвовали как минимум 5 подростков.

Видеопродукция продавалась в Одессе через посредников. Стоимость фильма длительностью 30 минут доходила до 2 тыс. долл. Группировка намеревалась распространять свою порнопродукцию и через Интернет.

Как отмечают в пресс-группе, руководитель студии – человек небедный, «со связями». Когда к дому приехали сотрудники правоохранительных органов, соседи стали возмущаться большим количеством участников задержания, и лишь узнав, чем занимался подозреваемый, перенесли свой гнев на соседа.