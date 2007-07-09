Тигипко понял, как поступить, раньше других политиков и бизнесменов

Экс-руководитель избирательного штаба Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах-2004, председатель правления АКБ "ТАС-Комерцбанк" Сергей ТИГИПКО заявляет, что не намерен возвращаться в политику.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции он выразил убежденность в том, что в Украине необходимо заниматься или политикой, или бизнесом. С.ТИГИПКО отметил, что он это понял, возможно, быстрее, чем другие политики и бизнесмены.

Он прогнозирует, что многие бизнесмены откажутся от участия в парламентских выборах осенью текущего года. С.ТИГИПКО считает, что политикой должны заниматься профессиональные политики.

Как сообщал УНИАН, С.ТИГИПКО, продал шведскому Swedbank принадлежавшие ему контрольные пакеты акций «ТАС-Комерцбанка» и «ТАС-Бизнесбанка» за 735 млн. долл. Он остается на должности председателя правления «ТАС-Комерцбанка» и, согласно договору о продаже, может получить дополнительную премию (максимально 250 млн. долл.) в зависимости от полученных финансовых результатов банков на протяжении последующих трех лет.