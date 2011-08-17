Минобороны России намерено закупить 10 Ан-124

Министерство обороны России намерено закупить 10 самолетов Ан-124 «Руслан».

Об этом вчера на пресс-конференции в рамках авиасалона МАКС-2011 сказал президент «Объединенной авиастроительной корпорации» Михаил ПОГОСЯН, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в Российской Федерации.

«На сегодняшний день обсуждается программа глубокой модернизации самолетов Ан-124 и государственной программой вооружений (РФ) предусмотрена закупка 10 самолетов Ан-124», - сказал М.ПОГОСЯН.

Он отметил, что также есть потенциальный спрос в размере 30-40 самолетов такого класса со стороны транспортных авиакомпаний.

«Для сверхтяжелых самолетов это спрос достаточно большой», - сказал он.

По словам М.ПОГОСЯНА, на сегодняшний день активно идет работа по ремонту и модернизации самолетов Ан-124, которые эксплуатируются Минобороны РФ и авиакомпаниями.

Он также отметил, что совместная рабочая группа с украинскими партнерами должна определить направления модернизации и этапность освоения производства этих самолетов.

По словам М.ПОГОСЯНА, переговоры будут переведены в практическое русло после того, как будет определено техническое лицо самолета, будут уточнены инвестиции для реализации этой программы. В частности, будет определено, какая часть инвестиций будет предприятий и государств, добавил он.

М.ПОГОСЯН отметил, что подобная работа будет проведена и по проекту Ан-70.

«Рабочая группа совместно с коллегами из «Антонова» должна уточнить графики поставки самолетов в Минобороны, согласовать графики передачи нам документации, провести технологическую отработку конструкции самолета, провести оценку стоимости его серийного производства. После того, как эта работа будет выполнена, надо будет определить источники инвестиций и преступить к реализации этой программы», - сказал он.

По словам М.ПОГОСЯНА, в целом госпрограмма перевооружения российской армии предполагает закупку более 100 транспортных самолетов, а с учетом спроса гражданских авиакомпаний, можно говорить о спросе, превышающем 150 транспортных самолетов.

Транспортный самолет Ан-124 "Руслан" – самый большой серийный транспортный самолет в мире. Самолеты строили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.