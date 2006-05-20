Черновецкий провел прием киевлян, пригласив на него свою дочь

Сегодня на площади возле мэрии Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ провел прием киевлян, пригласив к участию в нем свою дочь Кристину, которая снимала эмоциональное напряжение.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшняя встреча возле мэрии была организована лучше, чем в прошлую субботу.

Площадь отделялась от входа в мэрию ограждением, которое охраняли представители Народной дружины. Для тех, кто пришел на прием, были установлены специальные стулья и зонтики для защиты от солнца. Специально назначенные люди подходили к просителям с микрофонами, в которые они рассказывали о своих проблемах. В этот раз на встречу пришло около 500 человек. Как и в прошлый раз, на площади работали юристы, которые принимали письменные заявления от жителей столицы.

Начав свой прием, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что аппарат Киевской городской государственной администрации не может за неделю ответить на все три тысячи заявлений, которые поступили в прошлую субботу. Но при этом он заверил, что сейчас все работники мэрии привлечены к работе над заявлениями и что ни одно из заявлений не останется без рассмотрения.

Он попросил людей настроиться положительно, потому что негативные эмоции нужно оставить в прошлом, кроме того, они плохо влияют на него, и он не сможет из-за этого провести сегодня полуторачасовой прием, поскольку «чувствует чужое горе». По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, именно для этого сегодня он привел свою дочку, чтобы она была рядом, держала его за руку и немного снимала это негативное напряжение.

Мэр сообщил, что приблизительно половина заявлений, поданных в прошлую субботу, касалась жилищных вопросов, жители Киева просили разъяснить их права. Каждый из них получит отдельный ответ.

Он также сообщил, что в прошлый раз было подано много заявлений с просьбой о материальной помощи, и этот вопрос он уже обсуждал со своим заместителем Виктором ПАДАЛКОЙ, который занимается финансами. «Скоро этот финансовый краник открутим», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, пообещав, что все, кто обратился, получат помощь.

Возвращаясь к вопросу получения квартир, он сообщил, что в Киеве сейчас на квартирной очереди стоит 145 тыс. семей. «Обещаю, что никаких тусовок по очередям проводиться не будет. То есть все очереди будут стабильными. Вы их будете контролировать. И я вместе с вами», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По словам мэра, он понимает, что жилищный вопрос является самым болезненным на сегодняшний день в столице. Однако он отметил, что «за один день мы эти вопросы решить не сможем, нам необходимо полномасштабно приступить к строительству коммунального жилья».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заверил, что очень активно занимается этим вопросом и наведет порядок в очередях с выделением квартир на протяжении трех месяцев.

Во время встречи выступили около 50 киевлян. Большинство вопросов, которые они поднимали, касались жилищных проблем.

В конце встречи Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что в следующую субботу приемы граждан состоятся в районных администрациях города. А он лично будет выступать перед киевлянами на праздновании Дня Киева, то есть 27 мая перед мэрией приема не будет. При этом он еще раз подчеркнул, что встречи им лично в дальнейшем будут проводиться до тех пор, пока районное руководство не возьмет под свой контроль все проблемы в городе.