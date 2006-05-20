В Луганской обл. приостановлено обустройство границы

Луганский пограничный отряд приостановил работы по обустройству границы (сооружние рва) в пограничной зоне из-за нерешенности вопроса о выделении областным руководством земельных участков в собственность Государственной пограничной службы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции в Луганске сообщил начальник Луганского пограничного отряда Артур КОРОЛЬ.

По его словам, пограничники, согласно действующему законодательству, претендуют на земельную полосу шириной 25 метров на всей протяжности границы по территории Луганской области (746 км).

А.КОРОЛЬ отметил, что заявления руководства области о жалобах фермеров на действия Луганского пограничного отряда необоснованны, поскольку, ему не была предоставлена ни одна из жалоб.

Несмотря на приостановку работ, на границе продолжают перекапывать объездные пути контрабандистов, отметил он.

Как сообщал УНИАН, 17 мая в пресс-службе Луганского облсовета заявили, что руководство Луганского облсовета намерено применить все возможные меры для приостановки работ, которые ведутся луганским пограничным отрядом на границе с Россией.

По словам заместителя председателя областного совета Владимир ПРИСТЮКА, в адрес председателя областного совета поступили обращения от жителей Краснодонского, Миловского, Беловодского районов и города Свердловск, в которых они требуют объяснить действия пограничников.

Справка УНИАН. Длина государственной границы с РФ, которая проходит по территории области, 746 км.

По данным Государственной пограничной службы, инженерное обустройство границы осуществляется для противодействия преступности и не является отмежеванием от соседних государств.

Инженерное обустройство границы предусматривает установление информационных указателей о прохождении линии государственной границы, обозначения на местности границ пограничных контролируемых районов и пограничной полосы; осуществление комплексного контроля за соблюдением режима государственной границы путем разработки контрольно-следовой полосы; уничтожение объездных дорог, которые не вошли в государственный реестр; создание инженерных препятствий на потенциально опасных направлениях движения нарушителей границы.

Мероприятия по инженерному обустройству проводятся по всему периметру границы с предварительным извещением пограничных ведомств смежных стран.

«Бесспорно, масштабность мероприятий, которые проводит Государственная пограничная служба Украины, вызывает сопротивление организованных преступных групп. В этой связи появляются заявления, в которых искажаются факты, делаются попытки дискредитации деятельности пограничников”, говорится в заявлении Госпогранслужбы от 15 мая.