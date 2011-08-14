Скончался известный индийский актер Шамми Капур (фото)

Звезда Болливуда, известный индийский актер и кинорежиссер Шамми Капур скончался сегодня в одной из клиник Мумбаи.

Как передает ИТА-ТАСС со ссылкой на местные СМИ, причиной смерти послужила острая почечная недостаточность.

Ш.Капуру было 79 лет.

Ш.Капур родился в 1931 году в Мумбаи в семье легендарного актера Притхвираджа Капура. В индийском кино он дебютировал в 1953 году, а за всю свою жизнь сыграл более ста ролей. Вместе со своими братьями - Раджем и Шаши - входил в так называемую «тройку братьев Капур». Многие его фильмы получили широкую известность за рубежом, в том числе и в СССР. Среди наиболее знаменитых работ актера - роли в фильмах "Дикий" (1961 г.), "Профессор" (1962 г.), "Всемогущий" (1982 г).