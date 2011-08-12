В Комсомольске мужчина упал в плавильную печь и сгорел

В Комсомольске Полтавская области плавильщик НПП «Феролит» упал в плавильную печь и сгорел

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды ГУМЧС Украины в Полтавской области.

По их данным, при неизвестных обстоятельствах в плавильную печь упал 37-мужчина, работавший плавильщиком НПП «Феролит». Данный гражданин получил многочисленные ожоги тела, несовместимые с жизнью.

На месте происшествия работает комиссия по расследованию данного несчастного случая на производстве. Тело погибшего направлено в Кременчугское отделение судебно-медицинской экспертизы.