В Комсомольске мужчина упал в плавильную печь и сгорел
11:32, 12 августа 2011Общество
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Рабочему было 37 лет
В Комсомольске Полтавская области плавильщик НПП «Феролит» упал в плавильную печь и сгорел
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды ГУМЧС Украины в Полтавской области.
По их данным, при неизвестных обстоятельствах в плавильную печь упал 37-мужчина, работавший плавильщиком НПП «Феролит». Данный гражданин получил многочисленные ожоги тела, несовместимые с жизнью.
На месте происшествия работает комиссия по расследованию данного несчастного случая на производстве. Тело погибшего направлено в Кременчугское отделение судебно-медицинской экспертизы.
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