Корвет „Тернопіль” вернулся в Севастополь после „Активных усилий”

Сегодня в Севастополь вернулся корвет Военно-Морских Сил Украины „Тернопіль”, который на протяжении почти двух последних месяцев в Средиземном море принимал участие в антитеррористической операции НАТО „Активные усилия”.

Как передает корреспондент УНИАН, корабль во время патрулирования преодолел 7 тысяч 868 морских миль, а в целом за период плавания с 10 мая – более 10 тысяч морских миль.

В церемонии встречи корвета приняли участие члены Военного совета украинских ВМС во главе с командующим вице-адмиралом Игорем ТЕНЮХОМ, заместитель представителя Президента Украины в АРК Крыма Вадим КРОПЬЯВКО, представители ветеранской общественности.

И.ТЕНЮХ высоко оценил действия украинских моряков во время участия в операции “Активные усилия”.

Маршрут патрулирования украинского корвета проходил вдоль побережья Ливана, Сирии, Египта и других стран Средиземноморского бассейна. В ходе выполнения задач операционными офицерами корвета “Тернопіль” на маршруте патрулирования были опрошены 143 гражданских судна, из которых 21 - по расширенной схеме.

С 9 июля корвет „Тернопіль” будет принимать участие в учениях военно-морских сил “Си Бриз-2007”, которые будут проходить с 9 по 22 июля в северо-западной части Черного моря, а береговая фаза - в Одесской и Николаевской областях.